Castello D'Argile: movimenti sospetti nel piazzale, nel mirino le batterie dei camion

Non è andato a buon fine il furto tentato a Castello D’Argile questa notte. Come riferisce l'istituto di vigilanza La Patria, il personale in servizio presso l'azienda TKE, in Via Prati, ha visto attraverso le telecamere alcune persone impegnate ad armeggiare sui mezzi presenti nel piazzale, così sono intervenuti mettendo in fuga i ladri che miravano alle batterie dei veicoli.

Nonostante l’ispezione interna e il proseguimento delle attività di piantonamento, la centrale operativa, che ha continuato il monitoraggio a distanza attraverso le telecamere di sicurezza, ha nuovamente segnalato la presenza di persone in azienda, questa volta addirittura dotate di torce.

L’arrivo delle Forze dell’Ordine allertate dalla centrale operativa ha messo fine alle intrusioni.