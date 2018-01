Valsamoggia: due appartamenti a fuoco, nella zona salta anche la luce

Due abitazioni a fuoco ieri mattina in via Valle Samoggia n°6784 A e n°6784 B, in località Castello di Serravalle. L'incendio si è sviluppato un appartamento per poi progaparsi in quello attiguo e sui tetti. Alle 10 circa, squadre e funzionario tecnico del Comando Vigili del Fuoco di Bologna hanno domato le fiamme, ma, a causa dei danni ingenti, hanno dichiarato inagibili i locali.

Fortunatamente nessuna persona si trovava all’interno degli immobili. Sul posto anche personale Hera ed Enel per le verificche agli impianti di distribuzione del gas: infatti un cavo per il trasporto della corrente si è danneggiato provocando l’interruzione dell'energia elettrica.

Sul posto anche personale del 118 e dei Carabinieri.