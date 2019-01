Chiuso Cara di Castiglione del Porto: in arrivo 50 migranti

L'Emilia-Romagna accoglierà un gruppo di migranti che fino a oggi erano in carico al Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma.

Per decisione del Viminale sarà chiuso e liberato entro la fine del mese. Sul nostro territorio dovrebbero arrivare circa 50 persone nei prossimi giorni, per poi essere smistati in vari centri della regione. I primi 30 migranti sono stati trasferiti da Castelnuovo nella giornata di ieri hanno già raggiunto le nuove destinazioni in Campania e Basilicata. Oggi invece sono partiti altri pullman con 75 persone a bordo diretti verso i centri di Marche, Abruzzo e Molise. Domani invece i migranti che lasceranno la struttura saranno smistati tra Toscana e Umbria, mentre venerdì i pullman partiranno alla volta del Piemonte. Gli ultimi trasferimenti dovrebbero essere in programma sabato, in direzione Emilia-Romagna e Lombardia. Gli ospiti del Cara in tutto erano circa 530, di cui 105 sono già stati trasferiti tra ieri e oggi. (dire)