Incendio azienda a Castenaso: Vigili dl fuoco a lavoro tutta la notte

Dopo una notte di lavoro le fiamme sono state domate, ma sono tutt'ora in corso le ultime operazioni di bonifica in via XXV Aprile, a Castenaso, dove ieri sera intorno alle 21 si è sviluppato un grosso incendio che ha avvolto una struttura aziendale.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con autopompe, autoscala e autobotte. Dalle prime ricostruzioni sembra che il rogo sia partito da una delle aziende presenti nello stabile, coinvolgendo poi parte delle sedi di alcune imprese confinanti, ma l'orgine e la dinamica di quanto accaduto è ancora da verificare.

Quando le fiamme sono divampate si è levata una colonna di fumo di circa 10 metri, visibile a chilometri di distanza.