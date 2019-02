Castenaso, fumo dal passaruota: autobus evacuato

Un autobus Tper è stato evacuato ieri sera a Castenaso, in via Nasica di fronte al comando della Polizia Municipale. L'allarme è stato dato quando è stato notato il fumo uscire dal vano passaruota.

Un agente della PM ha dato supporto all'autista per far scendere tutti passeggeri. Sul posto anche personale Anc. Il mezzo è stato messo in sicurezza, in attesa del carro soccorso nel piazzale del mercato di Castenaso. Poco prima delle 20, è stato rimosso e portato in officina.

Sempre a Castenaso e sempre in via Nasica, il 17 gennaio un autobus si era incendiato.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery