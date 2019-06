Scambia una bomboletta per un ordigno: scatta l'allarme bomba a Castenaso

Fortunatamente si trattava di una bomboletta a forma di ordigno, quella scovata da un cittadino questa mattina alle 8.30 quando era sceso di casa per andare a gettare la spazzatura in via Leonardo Da Vinci a Castenaso.

Ha notato vicino un cassonetto uno strano oggetto, simile a un ordigno a grappolo, insospettito ha immediatamente avvisato la Polizia locale: “ Siamo andati sul posto immediatamente - spiega a BolognaToday il comandante Luca Tassoni - ed effettivamente quello indicato dal residente da debita distanza poteva essere anche un ordigno a grappolo. Abbiamo attivato tutte le procedure di sicurezza previste, e allertato gli artificieri dei Carabinieri di Bologna“. Artificieri che sono arrivati in poco tempo, quando l’intera area era stata già transennata, la viabilità vietata e il traffico deviato su strade alternative.

Dopo un accurato sopralluogo, è emerso che si trattava di una bomboletta arrugginita, la cui forma era molto simile a quella di un ordigno. La strada è stata riaperta al traffico verso le 12.30. Sul posto anche una pattuglia della Anc.

