Nuova auto per l'ANC di Castenaso: 'Aumenta la percezione di sicurezza nella popolazione'

La sezione ANC - Associazione Nazionale Castenaso é stata dotata di un nuovo mezzo di proprietà del Comune di Castenaso concesso in comodato d'uso alla Polizia Locale Terre di Pianura per i servizi di Controllo Tutela Beni Comunali. L'auto é un'Alfa Romeo Mito 1.4 benzina con i colori d'istituto dell'ANC come da circolare della Presidenza Nazionale.

"La visibilità del mezzo rende ancora più efficace l'attività dei volontari nel servizio di osservazione e soprattutto aumenta la percezione di sicurezza nella popolazione".

ANC Castenaso

La costituzione della Sezione ANC nel comune di Castenaso, nata per iniziativa di 32 militari dell’ Arma in congedo, ha preso avvio il 23/11/2000 con la determinazione n.3271/Org. del Presidente nazionale dell’ A.N.C. Gen. C.A. r. Giuseppe Richero.

La Sezione è stata intitolata all’ eroico carabiniere Gioacchino LIZAMBRI, “esempio mirabile di spirito di sacrificio, grande coraggio e di alte virtù militari”, caduto a Senigallia (AN) il 1° settembre 1946 nell’ adempimento del proprio dovere, decorato di Medaglia d’ Argento al Valor Militare “alla memoria”.

Dal 2002 la Sezione opera a favore dei cittadini di Castenaso attraverso il gruppo spontaneo di volontariato costituito dai soci che, con riferimento a specifica convenzione, collabora con la Polizia Municipale e nell’ attività pianificata del Piano comunale di Protezione Civile.

Oggi la Sezione conta 132 iscritti comprendenti soci effettivi (militari dell’ Arma in congedo ed in servizio), i soci familiari e i soci simpatizzanti che condividono i valori enunciati dallo statuto dell’ Associazione.

Dei 132 soci, 45 hanno la qualifica di Assistenti Civici e di questi 3 hanno ricevuto dopo corso base di protezione civile il relativo attestato