Castenaso: gattino cade nel pozzo, salvato dai Vigili del fuoco

Era caduto in un pozzo e se non fosse stato per i Vigili del fuoco sarebbe morto entro breve. Ad essere salvato dai caschi rossi un gattino di pochi mesi, scivolato nella cavità adibita alla raccolta dell’acqua piovana.

È successo questa mattina in via Cà dell’Orbo a Castenaso. A lanciare l’allarme è stato il proprietario del felino che non vendendolo più un casa, era uscito in cortile a cercarlo. Qui si è accorto del forte miagolio che proveniva dal pozzo, e non sapendo cosa fare, ha allertato i Vigili del fuoco.

In pochi minuti una squadra è arrivata sul posto da Bologna, e per salvare il gattino i caschi rossi si sono dovuti calare con una fune nel pozzo. Dopo circa mezz’ora il gattino è stato tirato fuori , ed è stato immediatamente visitato da un veterinario: nonostante la rovinosa caduta non ha riportato gravi ferite ma solo qualche escoriazione sul corpo.