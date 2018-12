Castenaso, perde i gioielli: ritrovati nel parcheggio della chiesa

È stato un fiocco dorato su una busta apparentemente vuota ad attirare l’attenzione di una pattuglia dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Castenaso. L’altro giorno, all’interno del parcheggio della chiesa, due volontari hanno notato l’involucro e senza pensarci due volte lo hanno preso. Aperta la busta i loro sospetti sono stati confermati: qualcuno aveva perso il prezioso pacco.

All’interno, infatti, c’erano alcune scatole che contenevano gioielli acquistati preso una nota gioielleria bolognese. Immediatamente tutto e stato preso e consegnato al Comando dei Carabinieri di Castenaso. È così partita una campagna di informazione cittadina per informare la comunità che dei gioielli erano stati rinvenuti all’interno del parcheggio, e che il proprietario poteva riprendersi i regali dopo averne dimostrato l’appartenenza . E così è stato: solo qualche giorno un castenasese è andato dai Carabinieri ritornando il prezioso pacco e tirando un gran respinto di sollievo. Immediati i ringraziamenti all’Arma in sevizio e in congedo, per aver trovato tutti i gioielli. Un bel regalo di Natale ...