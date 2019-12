Si sente male alla messa di Natale: grave una ragazzina

La notte di Natale una ragazzina con gravi problemi respiratori si è sentita male fuori dalla chiesa di via XXI ottobre 1944, dove era andata per partecipare alla messa. È successo alle 11.30, quando la ragazza era già nei pressi del parcheggio. Soccorsa dal personale del 118, è stata poi trasportata all'ospedale Maggiore in codice tre, ovvero quello di massima gravità ed è stata ricoverata. Sul posto, nel corso della notte, sono anche intervenute due pattuglie dei carabinieri, una di Castenaso e una di San Lazzaro, ma per lo più per confortare i parenti dopo l'episodio.