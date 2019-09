Castenaso: 7 nuove telecamere nei parchi e nelle frazioni

Sette nuove telecamere saranno installate sul territorio di Castenaso entro l'anno. E' questa la nuova iniziativa dell'amministrazione comunale, che punta a potenziare la sicurezza sul territorio. La predisposizione dell’installazione dei nuovi dispositivi di videosorveglianza all’interno del territorio comunale è in seguito alla firma di un patto per la sicurezza da parte del sindaco e del Prefetto, come previsto dal “Decreto sicurezza”.

Le telecamere saranno installate:

parco Daniele Grandi (telecamera di contesto)

parco della Rocca (telecamera di contesto)

stazione ferroviaria “Castenaso” (telecamera di contesto)

fermata ferroviaria “Castenaso Stellina” (telecamera di contesto)

accesso alla frazione Marano (telecamera di lettura targhe)

accesso alla frazione Fiesso (telecamera di lettura targhe)

accesso alla frazione Villanova (telecamera di lettura targhe).

Nel progetto è previsto il collegamento tra la sede del Comando di Polizia Locale e la stazione dei Carabinieri. I nuovi dispositivi andranno ad aggiungersi alle 30 telecamere di videosorveglianza di contesto e le 6 telecamere di videosorveglianza di rilevamento targhe dei veicoli già installate nel territorio. L’obiettivo è di potenziare le azioni di prevenzione e contrasto in materia di sicurezza urbana svolte dalla Polizia Locale, la quale coordina anche i servizi svolti dagli assistenti civici delle due associazioni convenzionate: l’Associazione Assistenti Civici Castenaso e la locale sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

"Grazie al cofinanziamento e a un investimento a carico dell’Amministrazione, porteremo a compimento il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza approvato con apposita delibera della giunta - commenta attraverso una nota l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Scalambra - Ciò testimonia l’impegno che stiamo portando avanti sin dall’inizio di questa amministrazione, in continuità con la precedente, e rafforza le azioni di prevenzione e contrasto in materia di sicurezza urbana nell'interesse dei cittadini e del nostro territorio".