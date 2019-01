Incendio, autobus in fiamme a Castenaso, strada chiusa

Un autobus si è incendiato alle 18.20 circa a Castenaso, in via Nasica. Sul posto sono intervenuti il personale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, i Vigili del Fuoco con due mezzi e due squadre che stanno ancora operando e la Polizia locale, con il C.te Dott. Luca Tassoni, che sta regolando il traffico.

Via Nasica è interdetta nel tratto in direzione Medicina. Non sono ancora note le cause del rogo, al momento non si registrano feriti.

