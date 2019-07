Gioca un euro al Lotto, ne vince 100mila: la fortuna bacia Castenaso

Allegria a Castenaso, dove la fortuna ha baciato un -per ora- anonimo cliente di una tabaccheria, che l'altro giorno ha vinto 100mila euro al Lotto, con quattro numeri sulla ruota di Firenze. La sequenza vincente è stata registrata alla ricevitoria Snai dei Tabacchi Pirini, in via Tosarelli. I numeri fortunati -6, 14, 22 e 90- sono stati giocati da un "cliente non abituale" come riferiscono dal punto scommesse, utilizzando la forma più classica, ovvero una giocata semplice da solo un euro.

In compenso l'anonimo giocatore -l'anonima giocatrice- ne porterà a casa esattamente 100.400. "Una volta con le giocate manuali dovevi aspettare tanto tempo per l'incasso -osserva Luca, uno dei gestori della tabaccheria- ma ora, con le verifiche digitali, si può passare al bonifico nel giro di qualche settimana". Lauta vincita quindi, in tempo per le vacanze estive.