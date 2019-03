Maltrattamenti in famiglia: marito violento, lei si chiude in casa con i figli

I Carabinieri di Vergato hanno arrestato un uomo del '77 per maltrattamenti in famiglia a Castiglion de' Pepoli. E' accaduto ieri quando la moglie stremata, una donna del '93, ha chiesto aiuto dopo essersi chiusa in casa con i due figli minorenni mentre il marito inveiva contro di lei da fuori. Mai una denuncia prima, ma una situazione raccontata come sempre più pesante e stressante, come ha raccontato la donna di origini rumene, sofferente e sottopeso.

Lui, che è un operaio disoccupato da tempo, è stato arrestato e portato al cercere della Dozza.