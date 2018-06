A Castiglione pasti gratis al nido: 'Aiuto alle famiglie con figli'

L'amministrazione comunale di Castiglione de Pepoli ha scelto di tagliare le spese a carico delle famiglie. I pasti saranno completamente gratuiti all'asilo nido "La montagna dei balocchi" .

Il costo si aggira sui 1000 euro l'anno per bambino". Cogliendo la possibilità offerta dal piano nazionale e dal Ministero dell'Istruzione, che prevede l'assegnazione alle Regioni di 209 milioni di euro, il Comune di Castiglione ha deciso di investire in questo settore.

"Questo aiuto alle famiglie con figli - spiega il sindaco Maurizio Fabbri - è soprattutto un incentivo a iscrivere i bimbi al nido, in quanto crediamo che non sia solo un servizio alle famiglie ma in primo luogo una straordinaria esperienza educativa. Il nostro asilo nido è un'eccellenza assoluta". L'obiettivo del Comune, continua il sindaco, è quello di "invertire il calo demografico anche con azioni che tutelino le famiglie che vogliono fare figli e rimanere a vivere qui". La "Montagna dei balocchi" è gestito da un'associazione senza fine di lucro che nasce per la volontà di cinque giovani madri che nel 1997 ottennero l'appoggio dell'amministrazione comunale per avviare la loro attività. Nato come micro-nido, il nido di infanzia ospita oggi, a seconda delle annate, dai 12 ai 18 bambini e si e' trasformato in un punto di riferimento nel campo dei servizi sociali della comunità.