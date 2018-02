Castiglione dei Pepoli: apre il nuovo centro per disabili

Un progetto portato avanti da quasi vent’anni. E' stato inaugurato sabato 10 febbraio il centro per disabili “Arcobaleno”, un punto diurno dedicato alla riabilitazione, gestito dalla Cooperativa Bologna integrazione ANFFAS.

Fondamentale in questo progetto è stato il ruolo dei familiari dei ragazzi inseriti al centro che hanno pulito gli spazi e li

hanno arredati con risorse proprie, frutto di iniziative e donazioni.

Le sale sono all'interno del centro polifunzionale di via Pepoli, che ospita tra l’altro altri servizi aperti di recente quali il centro di protezione civile della Valle del Setta, il centro donazione sangue e in futuro uno spazio residenziale per persone disabili. Il progetto risale addirittura alla fine degli anni 90: i primi lavori sono iniziati nel 2003 e portati a termine di recente, superando numerose difficoltà tecniche e burocratiche.

Spazi specifichi per ogni attività, compresa una stanza con parquet per attività motorie, yoga, ginnastica. La struttura affiancherà, per la valle del Setta, il centro “Quadrifoglio” di San Benedetto Val di Sambro, portando così a compimento le linee di indirizzo del Comitato di distretto socio-sanitario dell’Appennino bolognese che prevedono l’ampliamento dell’offerta e l’evoluzione dei servizi. A Castiglione infatti è previsto l’accorpamento dei due centri diurni, mentre a San Benedetto nascerà un nuovo servizio focalizzato sulla formazione lavorativa delle persone disabili.

All'inaugurazione hannpartecipato Monsignor Matteo Maria Zuppi arcivescovo di Bologna, Chiara Gibertoni, direttore generale Azienda Ausl di Bologna, Eno Quargnolo, Direttore del comitato di Distretto socio-sanitario dell’appennino bolognese, Marco Mastacchi, Presidente del comitato di Distretto socio-sanitario dell’appennino bolognese, Igor Taruffi, consigliere della Regione Emilia-Romagna, Morena Capanni Rappresentante Familiari Anffas, Nicole Devaux Fiaccadori, Presidente Cooperativa Bologna Integrazione ANFFAS.