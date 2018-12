Castiglione dei Pepoli avrà un parcheggio coperto a due passi dal centro

Il Comune di Castiglione dei Pepoli è uno dei 37 enti destinatari dei fondi previsti dal bando “Rigenerazione Urbana”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, avendo ottenuto un finanziamento da un milione di euro. Il bando, conseguente alla nuova legge urbanistica regionale del 2017, ha premiato con una cifra complessiva di 36,5 milioni di euro i progetti che rappresentano un riuso intelligente delle risorse territoriali, prevedendo la riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente senza ulteriore consumo di suolo.

Il progetto di Castiglione dei Pepoli prevede la trasformazione dello stabile che ospitava in passato la Casa Protetta, vuoto e inutilizzato da tempo, in un parcheggio multipiano a due passi dal centro. Circa 70 posti che permetteranno di liberare spazi in strade e piazze, che invece oggi sono occupate dai veicoli in sosta, per realizzare marciapiedi e parchi. Oltre tutto il parcheggio servirà anche gli utenti della vicina Casa di Cura accreditata “Villa Nobili” che con i suoi 80 posti letto rappresenta uno degli ospedali più importanti dell’area.

La stima del costo dell’opera è di circa 1.770.000 €: un milione sarà la quota finanziata appunto dalla Regione, 270 mila euro saranno a carico di Villa Nobili mentre i restanti 500 mila euro saranno investiti dal Comune di Castiglione dei Pepoli. La gara d’appalto è prevista per il 2019, in modo da cominciare i lavori l’anno successivo.

«Siamo molto contenti di queste opere che miglioreranno il centro storico di Castiglione, soprattutto perché si tratta del risultato di laboratori e assemblee in cui abbiamo ascoltato le richieste dei residenti» dichiara soddisfatto il sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri. «Il nuovo parcheggio infatti libererà spazio per il verde, i marciapiedi, la viabilità, che per un cittadina di montagna rappresentano esigenze molto sentite. Sono sicuro inoltre che le attività economiche e turistiche ne trarranno beneficio».

Il parcheggio coperto rappresenta il fulcro centrale di una serie di interventi che porteranno alla realizzazione di un unico parco pubblico attorno al municipio, che unirà Piazza Marconi con il Parco della Rimembranza, oltre a nuovi e spaziosi marciapiedi in via Fiera che oggi è un po’ soffocata dalle auto parcheggiate. Auto che troveranno ricovero nel nuovo parcheggio coperto.

A questi interventi vanno poi aggiunti quelli già finanziati: la ristrutturazione del cinema teatro, prossimo ormai all’inaugurazione, per il quale il Comune ha investito 285 mila euro, e il completamento dei lavori presso il Centro polifunzionale di via Pepoli. Qui, grazie ad un finanziamento regionale di 500 mila euro, saranno realizzati gli uffici dei servizi sociali del Comune e saranno predisposti ulteriori spazi per migliorare le attività del Centro per disabili. Non solo: saranno realizzate delle aree verdi e ripristinato il percorso pedonale che conduce in via Fiera, migliorando l’estetica di tutto l’isolato.

Il coinvolgimento dei cittadini tuttavia non si esaurisce nella fase della raccolta delle esigenze: saranno infatti ascoltati anche nella fase del progetto esecutivo per monitorare i lavori e i risultati ottenuti.



Gallery