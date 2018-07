Castiglione de Pepoli, festa di S. Giacomo: 'In canonica imparavamo a leggere e scrivere'

Non è mancata una lacrima che ha rigato il volto di chi ha ricordato quando in canonica si imparava a leggere e a scrivere.

Le storie dell'Appenino e degli abitanti di San Giacomo, piccola frazione di Castiglione dei Pepoli, tutte nella piccola chiesetta, in una giornata in cui tutti si sono sentiti famiglia. Un momento speciale, frutto dell' amicizia e della condivisione; in tanti hanno contribuito. Erano presenti in 100, riempiendo la piccola chiesa per celebrare la festa del patrono.

Tutto a lucido per la festa dedicata al patrono, domenica 22 luglio, quando dopo la Santa Messa celebrata da don Giancarlo, che il 23 luglio festeggia i 50 anni di sacerdozio, si è vissuto un momento conviviale aperto a tutti. Tavoli imbanditi con bibite e torte preparate dalle famiglie della zona. Tavoli con giovani e persone con le tempie grigie e spazio ai loro racconti.

