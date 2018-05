Incendio nel canile, muoiono sette cani da caccia

Sette cani da caccia hanno perso la vita ieri in un incendio in un canile privato di Castiglione de' Pepoli. I Vigli del fuoco si sono recati sul posto intorno alle 13 di ieri per spegnere le fiamme di un capannoncino in località Baragazza.

Le cause delle fiamme sono ancora in fase di accertamento, ma sicuramente un ruolo lo ha avuto una bombola di gas, posizionata all'interno del recinto del riparo ed esplosa successivamente all'innesco del rogo. L'intervento di spegnimento è durato diverse ore.