Cena 'Bologna abbraccia Borgo Panigale': traffico deviato e strade chiuse

Il Comune, in occasione della cena "Bologna abbraccia Borgo Panigale", in programma il 21 settembre, alla quale parteciperanno circa 800 persone, ha disposto alcune modifiche alla viabilità e programma di accoglienza.

Il Comune di Bologna desidera ringraziare anche quanti si sono proposti di essere presenti, collaborare e dare un contributo ma che, per motivi organizzativi, non hanno potuto partecipare.

A tavola si siederanno più di 800 persone per abbracciare i cittadini e le realtà coinvolte nella giornata del 6 agosto e tutti i soccorritori intervenuti, tra cui Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, 118, personale dell’Azienda USL, del Policlinico Sant’Orsola e delle altre strutture ospedaliere della Città Metropolitana e della Regione, Protezione Civile, CRI e tutti coloro che si sono attivati e adoperati per i soccorsi.

Accoglienza

L’accoglienza inizierà alle 19.30 e sarà a cura di dipendenti volontari dell’amministrazione comunale e del quartiere. L’inizio della cena è previsto per le ore 20.30.

Gli oltre 270 volontari saranno riconoscibili da una maglietta con la scritta “Bologna abbraccia Borgo Panigale”.

Tra le realtà e le persone che hanno aderito, e che il Comune di Bologna desidera ringraziare, oltre a Cucine Popolari e Ancescao, ci sono: Acli, Aics, Alcisa, Allianz, Arci, Ascom, Associazione Panificatori Bologna, Caab, Camst, Capitani Gru, Carpigiani, CCC, Consorzio Integra, Coop Alleanza 3.0, Chiesa di Bologna, Cgil, Cisl e Uil di Bologna, CIB (Comunità Islamica di Bologna), Cna, Cns - Consorzio nazionale servizi, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria Emilia Area Centro, Csi, Gino Fabbri, Fabbri 1905, Hera, Legacoop, Libera, Salumificio Felsineo, Sogese, Uisp.Hanno inoltre aderito gruppi organizzati, associazioni di tifosi e club, come Associazione W il calcio, A Skeggia, CBC - Centro Bologna Clubs, Forum Rossoblù, Futuro Rossoblù, Gruppo Controtendenza, Forever Boys, Vecchio Stile, Fossa dei Leoni.

Traffico

Cosa prevede l'ordinanza:

- divieto di sosta con rimozione forzata dall’1 del 21 settembre alle 6 del 22 settembre in via Marco Emilio Lepido (dal numero civico 17 al 25 per tutti i veicoli compresi motocicli, ciclomotori e biciclette, mentre i residenti potranno sostare in corrispondenza del civico 23)

-divieto di sosta in via delle Scuole in corrispondenza del civico 3

- divieto di transito veicolare in via Marco Emilio Lepido dal civico 17 al 25 dalle 7 del 21 settembre alle 6 del 22 settembre. Sarà possibile utilizzare il parcheggio della Casa della Salute di via Nani e si potrà parcheggiare anche in Piazza Manuzio.