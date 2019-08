Cena sotto le Stelle a Monghidoro: un successo con un record di presenze / FOTO

Più di 300 persone hanno preso parte all'edizione 2019 della 'Cena sotto le Stelle', organizzata l'altra sera in via Garibaldi a Monghidoro. Un evento che ha visto la presenza di tutte le più importanti associazioni del territorio, e che quest'annno ha devoluto il ricavato all'acquisto di una nuova ambulanza per la Cri di Loiano.

In prima linea ai fornelli gli chef Beatrice Baldassarri, Lorenzo Pinardi, Diego Scala e Filippo Marchioni, che direttamente dall’Istituto Alberghiero Scappi di Castel S. Pietro hanno cucinato per tutti. Presente il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi, parte dell'amministrazione di Loiano e il primo cittadino di Monzuno, Bruno Pasquini.

Una manifestazione attesa, alla quale hanno partecipato centinaia di volontari, organizzata dallo Iat - Informazioni e accoglienza turistica di Monghidoro, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Comune.