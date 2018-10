Pia compie 100 anni: "Ricordo le marachelle di tutti, anche quelle del sindaco che apriva sempre il pollaio"

Una donna forte, in ottima forma fisica, vispa e tanto ironica: è Pia Nardi, 100 anni suonati il 20 ottobre, che ha festeggiato il compleanno tra amici e parenti.

A farle visita anche il sindaco Luca Lelli: "Il compleanno di un centenario, se ancora lucido e in salute, è sempre una grande gioia - spiega il primo cittadino - ma partecipare alla festa per i 100 anni della concittadina Pia è stata una grande e particolare emozione. Questo perchè "la Pia" mi ha davvero visto crescere. Se mi lascio andare ai ricordi, sento ancora nelle orecchie le sua urla perchè io e altri ragazzini di via Tolara ci divertivamo a "disturbare" le sue galline, correndogli dietro e aprendo la porta del pollaio".

Un centinaio le persone tra amici, parenti, nipoti, pronipoti che hanno preso parte alla grande rimpatriata per applaudire la donna nata a Castelguelfo il 20 ottobre del 1918, e che dal 1960 risiede a Ozzano.

Una super nonna, che nonostante l'età, ha solo un lieve calo della vista, tanto da divertirsi a raccontare tanti aneddoti della sua vita, dalle difficoltà dei primi anni dopo la grande guerra, al matrimonio, ai figli e alle tante marachelle fatte del sindaco e dei presenti tra le vie dela paese.