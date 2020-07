Minori 0-3, sindacati: "C'è confusione, lavoratori in servizio senza tampone"

"Siamo in confusione totale". Lo scrivono i delegati Sgb e Cobas del Comune di Bologna all'indomani dell'avvio dei servizi estivi per la fascia d'eta 0-3 anni, andando ancora una volta all'attacco della scelta compiuta dall'amministrazione. Con i bimbi "contenuti in bolle il rischio è minimo, asseriscono i tecnici, ma ad oggi lo spauracchio epidemiologico è tuttora presente", secondo i due sindacati di base.

Anche perché l'amministrazione "fa aprire i servizi senza aver fatto il tampone a tutti", è l'accusa mossa da Sgb e Cobas: "Per la mancanza di tempo una parte dei lavoratori sta eseguendo il test mentre è già in servizio. Ad oggi potrebbero convivere insieme asintomatici positivi con personale risultato negativo. Per noi è grave. Sarebbe fondamentale eseguire test sierologici, già richiesti all'amministrazione per tutti i dipendenti".

Inoltre, non c'è stata "nessuna formazione da parte di personale sanitario certificato per ridurre i rischi", continua la nota congiunta diffusa sui social. Così come non c'è stata "nessuna formazione alle famiglie - affermano i delegati - sul rischio che intercorre nel far giocare i loro figli a stretto contatto con altri bambini fuori dal nido, ma solo una sottoscrizione del patto responsabilita'". Tra le altre criticità segnalate, ci sono anche le mascherine "che appannano le visiere durante il cambio dei bambini" e i genitori "che invitano gli educatori a togliere la visiera", riportano i delegati. (Dire)