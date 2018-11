Centri estetici abusivi in San Donato, scattano le multe

La Polizia Municipale di Bologna, insieme ai Carabinieri della stazione Navile, a personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna e dell’INPS, ha scoperto due centri estetici abusivi.

Il controllo è avvenuto nella mattinata di ieri. I due centri estetici si trovano in centro e in zona San Donato. L’esito del controllo ha stabilito che entrambi stavano esercitando l’attività in forma completamente abusiva.

I centri estetici operavano senza titolo comunale (SCIA) e senza il direttore tecnico. Per i titolari, cittadini italiani, sono scattati verbali amministrativi per un totale di 2.500 euro, mentre da parte di Carabinieri e Ispettorato del Lavoro sono in corso ulteriori accertamenti.