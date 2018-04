Centri estivi 3-14 anni: al via le iscrizioni online

Dal 24 aprile è possibile presentare domanda (esclusivamente online) ai circa 70 centri estivi cittadini gestiti da 19 gestori privati e coordinati dall’Istituzione Educazione e Scuola (IES) del Comune di Bologna. Fino al 18 maggio, le famiglie che ne hanno diritto potranno richiedere contributi economici (sconto di 70 euro a settimana sulla retta prevista, per un massimo di tre settimane).

I centri estivi

Per l’estate 2018 la famiglie possono scegliere tra diverse opportunità:

3-6 anni - 25 centri (20 gestiti da privati in scuole d’infanzia comunali e 5 centri estivi in sede privata);

6-11 anni - 25 centri (17 in scuole primarie pubbliche e 8 in sedi private);

11-14 anni - 13 centri ( 3 gestiti da privati in scuole secondarie di primo grado e 10 IC di “Scuole Aperte”);

3-14 anni - 5 centri che propongono attività in strutture private.

Tra le altre opportunità per l’estate 2018, i laboratori di Officina Adolescenti rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni, che si tengono in Salaborsa e le l’apertura straordinaria di 5 scuole secondarie di secondo grado tra fine agosto e inizio settembre, per ragazzi delle scuole superiori, sul modello sperimentato lo scorso anno agli Istituti Belluzzi Fioravanti e Manfredi Tanari. Per queste ulteriori opportunità verranno comunicate maggiori informazioni nei prossimi giorni. (qui tutti i centri e le scuole centri-estivi-3-14-e-scuole-aperte-2018-2)

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte dal 24 aprile in modalità esclusivamente online attraverso il portale Scuole On Line del Comune di Bologna. In fase di iscrizione è opportuno verificare bene i dati inseriti, dal numero di cellulare alla correttezza dell'indirizzo email, perché tutte le informazioni successive verranno comunicate agli indirizzi forniti. I turni settimanali si possono richiedere solo entro le ore 12 del giovedì antecedente il turno richiesto. L’ammissione avverrà in relazione ai posti disponibili secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, con precedenza per i bambini in situazione di disabilità.

Per presentare domanda d’iscrizione è necessario essere in possesso di credenziali FedERa. Per chi non ne fosse in possesso, qui tutte le informazioni sulla registrazione FedERa.

Possono iscriversi i bambini residenti nel Comune di Bologna e/o frequentanti scuole dell’infanzia cittadine. L’accesso ai centri estivi 3-6 anni è riservato ai bambini che stiano già frequentando la scuola dell’infanzia.

Richiesta contributi

La richiesta di contributi saranno aperte dal 24 aprile al 18 maggio, sempre esclusivamente in modalità online attraverso il portale Scuole On Line del Comune di Bologna. Per presentare domanda di contributi è necessario essere in possesso di credenziali FedERa. Per chi non ne fosse in possesso, qui tutte le informazioni sulla registrazione FedERa.

Il Comune di Bologna ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con le risorse del Fondo Sociale Europeo, a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di utilizzare servizi estivi per bambini e ragazzi da 3 a 13 anni nel periodo di sospensione estiva delle attività educative e scolastiche.

Il Comune di Bologna ha previsto inoltre, anche per l’anno 2018, un proprio sistema di contributi, maggiori rispetto allo scorso anno, che va a integrare e ampliare le condizioni di accesso ai contributi previsti dalla Regione.

I destinatari sono bambini residenti nel Comune di Bologna, delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, di età compresa dai 3 ai 13 anni (nati dall’1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2015) che frequentano un centro estivo coordinato da IES o un centro estivo di altro Comune/Distretto della Regione Emilia-Romagna che ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro”.

Il contributo alla singola famiglia per ogni bambino e sarà pari a 70 euro settimanali per un massimo di tre settimane di partecipazione ai centri estivi nel periodo giugno-settembre 2018. In ogni caso il contributo non potrà essere superiore al costo settimanale previsto dal gestore e non è comulabile con contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2018.

