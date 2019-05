CentroBorgo, anziana borseggiata sulla scala mobile: due in arresto

Hanno preso di mira un pensionata bolognese 80enne, le hanno aperto la borsa e arraffato il portafoglio. E' accaduto ieri, 23 maggio, all'interno del Centro Borgo di via Marco Emilio Lepido, dove i Carabinieri hanno arrestato due cittadine bulgare di 27 e 20 anni.

Le due hanno seguito l'anziana e sulla scala mobile dell'ipermercato l'hanno derubata, ma il personale di vigilanza ha assistito alla scena e ha chiamato il 112. I militari così hanno fatto scattare le manette: la 27enne, in stato interessante, è stata rimessa in libertà, mentre la più giovane ha trascorso la notte nella cella di sicurezza in attesa dell'esito del processo per direttissima in programma per oggi 24 maggio.