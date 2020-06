Le minaccia con il coltello perchè indossano il velo islamico: parapiglia al centro commerciale

Un 57enne, originario della provincia di Treviso, è finito nei guai per minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, l'uomo, all'interno del centro commerciale Andrea Costa, avrebbe minacciato, dapprima a parola, e poi estraendo un coltello due cittadine marocchine, di 58 4 54 anni, perché indossavano in velo islamico, dicendo loro: "Siamo in Italia, tornatevene a casa".

Inizialmente, è intervenuto il personale di vigilanza del centro commerciale, così l' uomo aveva riposto il coltello nella borsa che aveva per poi rifugiarsi nel bagno, dove gli agenti del commissariato Due Torri lo hanno trovato e denunciato.