San lazzaro: nuovo centro giovanile di Idice, partiti i lavori di demolizione

Un centro giovanile all’avanguardia, pronto a diventare un punto di riferimento per i ragazzi della frazione di Idice e di tutto il territorio è il nuovo progetto dell'amministrazione comunale di San Lazzaro, che vede un investimento complessivo di 255mila euro. Non a caso sono appena partiti i lavori di demolizione e ricostruzione del vecchio centro giovanile, rimasto per anni in disuso a causa di problemi strutturali che non ne rendevano possibile il recupero.

“Questo progetto ha un duplice valore per tutta la comunità – spiega il sindaco Isabella Conti - Da un lato restituiremo ai giovani della frazione e del territorio uno spazio dedicato a loro, dove vivere e condividere le proprie passioni, e dall’altro, con la ricostruzione , possiamo finalmente trasformare un luogo diventato sinonimo di abbandono e degrado in un cuore vivo e pulsante di cultura, musica e divertimento, senza cementificare ma anzi, creando una struttura innovativa e sostenibile dal punto di vista energetico”.

La struttura sarà ricostruita attraverso tecniche innovative dal punto di vista energetico e amplierà gli spazi esistenti, nonché l’offerta di attività. Il progetto prevede la creazione due sale polivalenti che potranno essere utilizzate come salette prova, più una zona bar e servizi igienici accessibili anche per i disabili, oltre al giardino esterno, che sarà anch’esso riqualificato completamente. L’edificio sarà pronto entro l’estate ed esternamente saranno predisposti anche gli allacci per una cucina, con tanto di area magazzino, in modo da attrezzare l’area per feste e rassegne in vista della bella stagione.