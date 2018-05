Ruba dagli scaffali del supermercato, 54enne in manette

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 54enne, cittadino italiano, per tentato furto aggravato ai danni dell’Ipercoop del Centro Lame. E’ successo l’altro pomeriggio, quando l’uomo è stato fermato all’uscita del locale con una borsa contenente dei prodotti alimentari che aveva preso dagli scaffali del locale e non aveva pagato.

La refurtiva, del valore di un centinaio di euro, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al supermercato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l'uomo, residente a Galliera e gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti, è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. A seguito della richiesta dei termini a difesa, l’autore del furto è stato rimesso in libertà.