Furti nei supermercati: un arresto e una denuncia

Due uomini, uno arrestato e uno denunciato per aver tentato di uscire dai supermercati senza pagare.

Ieri un cittadino marocchino di 35 anni ha preso dagli scaffali del Carrefour cibo e materiale elettrico per 250 euro e si è avviato all'uscita senza acquisti. E' stato bloccato dal personale di vigilanza che ha chiamato i Carabinieri. L'uomo, con numerosi precedenti, è stato arrestato per tentato furto aggravato e sarà processato per direttissima.

Sempre nella giornata di ieri, un cittadino egiziano di 29 anni, regolare sul territorio, ma con precedenti specifici, è stato fermato al supermercato Coop del Centro Lame per aver rubato confezioni di tonno per 60 euro. E' stato denunciato dalla Polizia.