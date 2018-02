Grande successo al centro di lettura Trebbo di Reno con Attilio A. Ortolano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Lunedì 5 febbraio nel centro di lettura "l'Isola del Tesoro" di Trebbo di Reno, frazione di Castel Maggiore Bologna, è stato presentato il romanzo Il cuore che abito dell'autore abruzzese Attilio Alessandro Ortolano. L'evento è stato organizzato da Raffaella Tamba, la quale ha creato dal nulla la realtà di Trebbo, una biblioteca di volontari che diffonde la cultura con grande amore e dedizione. La presentazione de Il cuore che abito (Edizioni la Gru) ha registrato un record di presenze per il centro, che dunque si apre anche ad autori fuori regione, costruendo di fatto una rete culturale non solo locale ma anche nazionale. Il successo di Raffaella è l'esempio da seguire per tutti gli amanti della cultura. L'autore Attilio A. Ortolano ringrazia tutti i presenti: " Grazie a Tutti per la grande ospitalità. Mi sono sentito a casa. Raffaella Tamba è riuscita a costruire un luogo incantato e sono molto grato per il tempo che ha deciso di dedicarmi. Un grandissimo ringraziamento a tutti i presenti e alla loro attenzione. La letteratura è un campo di addestramento da cui non smettiamo mai di imparare, e credo che la cosa più importante, nonostante io non abbia alcuna verità definitiva ma solo fallibile, è che: ogni giorno, ogni persona, combatte una propria battaglia, ma la letteratura ci insegna che nessuno è solo. Grazie."