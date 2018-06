Da via del Gomito a Calderara, chiusi centri massaggi per "favoreggiamento della prostituzione"

Favoreggiamento della prostituzione. Di questo risponderanno due donne - una 40enne moldava e una 30enne rumena - denunciate dai carabinieri al termine di una lunga indagine che ha portato allo scoperta di due centri massaggi 'hot', uno a Calderara e uno in via del Gomito a Bologna. Per i due centri relax sono scattati i sigilli ieri mattina.

L'attività investigativa - durata 4 mesi - è partita dalla denuncia di un parente di una lavoratrice che "si è fidato dell'Arma - ha detto ai cronisti il tenente colonnello Marco Centola che ha sottolineato - l'operazione è stata conclusa dalle due stazioni, quindi pochi uomini e risorse limitate, quindi è una nota di merito".

Nelle due strutture monitorate lavoravano sette ragazze, di età compresa tra i 24 e i 35 anni, sia italiane che straniere, prevalentemente dell'Est. "

Per indagare, i militari si sono finti elettricisti e antennisti. Hanno così potuto attenzionare le due strutture senza destare sospetti. Nulla da eccepire sulle condizioni igieniche dei locali - ritenute "perfette" dagli investigatori - che erano frequentati solo da clienti maschi e soprattutto durante la pausa pranzo lavorativa.

Oltre ai massaggi, si sarebbero effettuati 'happy ending' per i quali i clienti retribuivano direttamente le massaggiatrici, con un extra budget che variava dai 25 ai 40 euro.