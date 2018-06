Pennelli e chiodi, i sindaci Conti e Mantovani ristrutturano il Centro del parco Ca’ Bassa

Quando si dice “rimboccarsi le maniche”: a San Lazzaro, infatti, il sindaco Isabella Conti e il primo cittadino di Molinella Davide Mantovani, si sono armati di pennelli, chiodi e pazienza, e insieme agli addetti ai lavori hanno contribuito personalmente alla riqualificazione del centro di aggregazione del parco di Ca’ Bassa di Idice.

Ieri il taglio del nastro, tra musica e divertimento, dopo che l’intera area verde ha subito un vero e proprio restyling, con la sistemazione del verde, della fontana e degli arredi, più la rimozione della vecchia pista da bocce. Il sindaco Conti e il collega di Molinella hanno contribuito alla realizzazione del murales sulla parete esterna del centro sociale Ca Bassa, che era stato imbrattato con numerose scritte e tag nell’arco del tempo .

"Il centro sociale che ora vedete così colorato e bello grazie al sindaco di Molinella Dario Mantovani, è un altro piccolo tassello di uno sforzo condiviso per ridare dignità e bellezza ai nostri parchi - spiega Isabella Conti - in modo che tornino ad essere luoghi di incontro per tante generazioni diverse. C'è una bella differenza tra lo svegliarsi ogni mattina in un contesto degradato, e vedere invece, che ogni spazio urbano è curato e vissuto con affetto e orgoglio. Il mio ringraziamento va ai tanti che hanno fatto sì che questo piccolo parco potesse rinascere, dai dipendenti comunali ai volontari del centro sociale Ca' Bassa, e ovviamente a Dario , che ha realizzato questo splendido murales, ma anche ad Alma Sicurezza che ha installato le nuove telecamere nel parco , e che ogni giorno supporta il lavoro della nostra polizia municipale".