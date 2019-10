Malalbergo: apre un Centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo

Sarà aperto sul territorio di Malalbergo un nuovo Centro di accoglienza straordinaria (Cas) dedicato 16 richiedenti asilo. Ad annunciarlo è il Comune, attraverso una nota pubblicata sul sito dell'ente pubblico: "La Prefettura di Bologna ha comunicato al Comune di Malalbergo l’apertura di un nuovo Centro di accoglienza straordinaria, CAS, situato in un immobile di proprietà privata fuori dal centro abitato, in zona extraurbana, tra Altedo e Casoni a ridosso della SS64 Porrettana - si legge - La Prefettura, nel disporre l’apertura del Cas, ha comunicato al Comune che nell’immobile privato, dato in gestione ad una cooperativa individuata dalla Prefettura stessa, saranno ospitati fino ad un massimo di 16 richiedenti asilo, già inseriti in percorsi di accoglienza da oltre un anno e finora ospitati in una struttura che è stata dismessa".

La struttura dismessa è quella di Crespellano, e a Malalbergo è il secondo CAS che viene aperto a distanza di tre anni dall’apertura del Centro di accoglienza in via Chiavicone. La gestione e i costi dei due centri sono a carico della Prefettura.