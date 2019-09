Centro storico: denunciato per danneggiamenti, esce dalla caserma e ricomincia

I Carabinieri erano stati chiamati perchè un giovane, bolognese di 28 anni, si stava accanendo contro il campanello della parrocchia di San Giacomo Maggiore, in via Zamboni, così lo hanno fermato e portato nella caserma di Piazza dei Tribunali per formalizzare la denuncia per danneggiamento e la sanzione per ubriachezza manifesta.

Uscito nottetempo, il 112 è stato nuovamente chiamato da alcuni passanti: segnalavano un uomo che stava spaccando le rastrelliere poco lontano dalla Corte d'Appello, e quindi dalla caserma. La pattuglia si è resa conto che si trattava della stessa persona, così ha riportato il 28enne negli uffici dell'Arma per la seconda denuncia.

Sempre per danneggiamenti, nel pomeriggio di ieri 10 settembre, è stato denunciato dalla Polizia un cuneese di 41 anni che, senza motivo, aveva preso a calci alcune auto parcheggiate in via Fondazza.