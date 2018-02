Reati a Bologna centro: calano furti e rapine, 'porte girevoli' sul piccolo spaccio di droga

I reati denunciati calano, soprattutto per quanto riguarda l'ambito predatorio. La compagnia dei Carabinieri di Bologna centro, guidata dal capitano Marco Fragassi, ha nei giorni scorsi diffuso i dati relativi agli ultimi quattro mesi nella sola cintura urbana del capoluogo, Borgo Panigale esclusa.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente vi è stata una flessione generalizzata del 5 per cento dei reati accertati, mentre le denunce sono salite del 16 per cento. Scendendo nei dettagli si hanno i furti in casa calati del 30 per cento, mentre le rapine segnano meno per 15 punti percentuali.

Tra la Montagnola e la zona universitaria si concentrano invece la maggior parte degli arresti per droga, da ottobre a gennaio -periodo di riferimento per tutti i dati- definiti in 71 soggetti in manette. Infine, proprio nella Montagnola, dall'inizio dell'anno sono già una ventina i mini-Daspo prefettizi comminati agli spacciatori recidivi allontanati dalle pertinenze dell'area verde.

Sono proprio questi ultimi dati -per quanto contenuti- a provocare la maggiore apprensione per la tenuta della macchina della giustizia: trattandosi di reati 'bagatellari' sono di solito risolti frequentemente nel rilascio, con qualche ordinanza, puntualmente non rispettata da chi sovente si rimette a spacciare droga nello steso punto in cui era stata arrestata.