Centro: droga nei tombini, nelle scarpe e in bocca, quattro pusher nei guai

Giornata "prolifica" quella di ieri per le pattuglie anti-spaccio della Polizia.

Il primo intervento alle 14 in Piazza Verdi, dove due stranieri, uno a piedi e l'altro in bici, alla vista della volante, si sono dileguati, ma sono stati visti poco dopo in via Venturini. Il ciclista ha fatto perdere le sue tracce, mentre un tunisino di 27 anni è stato bloccato ed è stato costretto a consegnare un involucro contenente 0,28 grammi di cocaina che "riponeva" in bocca. Addosso sono stati rinvenuti altri 0,47 grammi di cocaina e un pezzo di hashsh. E' stato denunciato.

Tombini usati come nascondiglio

Diverse segnalazioni sono arrivate al 113 da via Acri, dove, alle 17.30, una decina di persone stazionavano e consumavano stupefacenti.

All'arrivo degli agenti, due stranieri hanno nascosto gli involucri in un tombino, mentre altri sono stati trovati sotto il sellino della bicicletta e nelle loro scarpe. Sono stati recuperati in totale oltre 12 grammi di cocaina, 405 euro e bustine per il confezionamento. Entrambi di nazionalità marocchina e con precedenti, di 28 e 19 anni, quest'ultimo regolare sul territorio italiano, sono stati arrestati e processati questa mattina con il rito direttissimo. Il 28enne ha fornito anche generalità false ed è stato denunciato.

Poco prima delle 21, nel parco della Montagnola, un cittadino tunisino di 22 anni è stato controllato e trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish. Oltre alla denuncia, ha rimediato il Daspo prefettizio.