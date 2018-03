Centro storico: 37enne morta in un appartamento, indagini aperte

Non si esclude nessuna ipotesi riguardo alla morte di una donna di 37 anni in un appartamento del centro di Bologna. Da quanto si apprende, non sarebbero stati segni di violenza sul corpo.

La vittima viveva da sola, ma quando questa notte sono intervenuti i sanitari e i Carabinieri della stazione Indipendenza, in casa si trovava anche un conoscente. Non si esclude l'assunzione di stupefacenti, sebbene non siano state trovate siringhe nè tracce evidenti di droga. Il Pm di turno in Procura ha disposto l'autopsia.