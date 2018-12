Sorpresa a rubare insieme al figlio, 'sorvegliata speciale' ancora nei guai

E' stata nuovamebnte arrestata D.S.J., 38 anni, pluripregiudicata, con una sfilza di precedenti. Sottoposta al regime di sorveglianza speciale, la donna e il figlio 19enne sono stati sorpresi a rubare ieri sera alle 21 all'interno del centro commerciale Centronova, di Villanova di Castenaso.

Tra i vestiti e nelle borse avevano nascosto 180 euro di merce. La vigilanza ha chiamato i Carabinieri che hanno arrestato la 38enne per tentato furto aggravato in concorso, mentre il figlio ha rimediato una denuncia per lo stesso reato.

Ieri un'intera famiglia era finita nei guai: fermate all'uscita del Superstore Pam di Imola, non era la prima "visita" della giornata di sabato. Due cittadine albanesi, la madre di 53 anni e la figlia di 27, sono state arrestate per furto, mentre il padre è stato denunciato.