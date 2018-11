Furto da mille euro al Centronova: usano il 'jammer' contro l'antitaccheggio

Alcuni ladri utilizzano le borse schermate, altri staccano i dispositivi antitaccheggio o tolgono i prodotti dalle scatole, ieri pomeriggio i Carabinieri si sono trovati di fronte a una novità.

Due romeni, di 40 e 55 anni, dopo aver preso dagli scaffali diverse confezioni di profumo, per circa mille euro, hanno utilizzato il cosiddetto "jammer" per superare in tutta tranquillità le barriere antitaccheggio del supermercato Coop del CentroNova, a Villanova di Castenaso.

Nonostante l'ingegnoso stratagemma, la coppia di ladri è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza, così sono stati chiamati i Carabinieri che hanno fatto scattare le manette.

Come funziona il jammer

Il dispositivo è un "disturbatore" di frequenze, che impedisce la comunicazione tra i vari sensori, generando onde elettromagnetiche. Viene spesso utilizzato per il furto di auto, ovvero per evitare la chiusura delle portiere con il telecomando e neutralizzare gli antifurto satellitari, per isolare le comunicazioni telefoniche e, novità di ieri, per violare i sistemi antitaccheggio.