Furti al Centronova: la borsa schermata fallisce, suona l'allarme

E' finito in manette per furto aggravato un 28enne bengalese, disoccupato, senza fissa dimora. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia San Lazzaro di Savena lo hanno arrestato per aver rubato all’ipermercato “Extracoop” del centro commerciale “Centro Nova”, una decina di videogiochi, nascondendoli all’interno di una borsa “schermata”, modificata artigianalmente per sfuggire al sistema anti-taccheggio che, invece, si è attivato.

Il personale alla sicurezza del locale ha telefonato al 112. All’arrivo dei militari della Compagnia Carabinieri

San Lazzaro, il giovane è stato arrestato, la borsa è stata sequestrata e la refurtiva, del valore di 400 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. Questa mattina, il bengalese, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza è stato accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto.