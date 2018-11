Va a funghi, ma cade in dirupo e si rompe la gamba

Operazione di soccorso ieri pomeriggio, quando un signore di 74 anni è stato recuperato ferito dai Carabinieri di Lizzano e dal Soccorso Alpino. Il signore si trovava presso i boschi di Madonna dell'Acero, una località alle pendici del Corno alle Scale, ed era uscito in cerca di funghi intorno alle nove del mattino.

E' stato lo stesso 74enne ad avvertire un amico, attraverso un Sms, ma dopo vari tentativi andati a vuoto. L'anziano infatti si era avventurato da solo e dopo un po' era caduto scivolando sulle foglie bagnate per poi finire in un canalone dal crinale accidentato, dove il segnale del cellulare non prendeva bene. L'uomo inoltre non riusciva più a rialzarsi, dacché nella caduta si era rotto una gamba.

Il conoscente dell'uomo ha avverito i Carabinieri della stazione di Lizzano che si sono portati sul posto assieme ai tecnici del recupero del Soccorso Alpino. L'uomo alla fine è stato recuperato e portato al Pronto Soccorso.