Fase due, cerchi al parco Nicholas Green, Aitini: "Segnalateci dove metterli"

Dopo l'esperimento della settimana scorsa in zona Corticella, il Comune di Bologna ripropone i cerchi anti-assembramenti nelle aree verdi della città. Questa volta è toccato al parco Nicholas Green, vicino al cimitero della Certosa.

È l'assessore alla Protezione civile di Palazzo D'Accursio, Alberto Aitini, a pubblicare sui social un video realizzato con una ripresa in volo, mostrando dall'alto i cerchi tracciati nell'erba. "Visto che sono piaciuti- scrive Aitini- stamattina li abbiamo fatti anche al parco Nicholas Green".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'iniziativa è destinata a non fermarsi qui. "Mi consigliate il prossimo parco?", chiede l'assessore via Facebook. E il comitato di promozione e qualificazione del Parco della Montagnola coglie la palla al balzo. "Cosa ne dite? Vi piacciono per il pratone del nostro parco?", chiedono i rappresentanti di 'Free Montagnola', condividendo sui social il video di Aitini. (San/ Dire)