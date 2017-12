Certosa: a spasso nel parco Nicholas Green, rinviene residuato bellico

Una granata di mortaio, probabilmente risalente al secondo conflitto mondiale, è stata rinvenuta dentro il parco Nicholas Green, area verde adiacente il cimitero della Certosa. A dare l'allarme un uomo, che venerdì mattina era di passaggio sui prati del parco.

Sul posto sono stati inviati gli Artificieri, che hanno incapsulato l'ordigno e fatto brillare in una cava. Non sarebbe la prima volta che dei proiettili inesplosi vengono ritrovati nell'area. In questo caso, contrariamente alle bombe aeree di ben più grande libbraggio, si è trattato di un colpo da mortaio, utilizzato negli scenari tattici per combattimenti della fanteria.