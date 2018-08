Abbandona il cagnolino ferito alla Certosa: denunciata

Ha aperto la portiera dell'auto e ha abbandonato un chihuahua ferito. E' accaduto ier pomeriggio poco prima delle 16 in Largo vittime dei Lager nazisti, davanti al Cimitero della Certosa.

Una donna è arrivata nel piazzale, ha aperto la portiera della sua Fiat Punto e ha messo in strada il cane. Gli agenti del commissariato Santa Viola hanno assistito alla scena e l'hanno bloccata mentre stava per ripartire. "Lo lascio qui perché non posso dargli cure e attenzioni". L'animale era impaurito e ferito alla zampa posteriore destra, i poliziotti lo hanno stato affidato al canile municipale.

Dal microchip si è appurato che la donna, una bolognese di 60 anni, lo aveva acquistato il 13 agosto, da meno di una settimana dunque. La 60enne è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali. Le è stata anche ritirata la patente poiché guidava senza essersi sottoposta alla visita di revisione.