Pasticche e funghi allucinogeni nel furgone, 37enne nei guai

Lo hanno fermato in pieno pomeriggio al parcheggio del cimitero della Certosa. Scatta la denuncia per un cittadino spagnolo di 37 anni, controllato ieri della polizia mentre era a bordo del suo furgone in largo lager nazisti. Addosso all'uomo qualche grammo di hashish, ma una perquisizione del veicolo ha portato a trovare nel cruscotto due buste di funghi allucinogeni e un altro sacchetto contenente una quantità imprecisata di pasticche. Ora il 37enne è accusato di spaccio.