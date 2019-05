Estate alla Certosa: oltre 60 eventi, percorsi accessibili e visite notturne | VIDEO

La Certosa si fa palcoscenico: dal 23 maggio al 26 settembre torna "Certosa di Bologna. Calendario estivo" la programmazione curata dal Museo civico del Risorgimento|Istituzione Bologna Musei, giunta all'undicesima edizione, che rende il cimitero monumentale della città un vero e proprio palcoscenico.

Sono oltre sessanta gli eventi a cui si può partecipare - quasi tutti con prenotazione obbligatoria - tra visite guidate, spettacoli itineranti, rappresentazioni teatrali, performance musicali e audiovisive. Qui il programma completo.

Novità di quest'anno, gli appuntamenti promossi da tre associazioni del terzo settore che si occupano di disabilità: Accaparlante, Istituto dei ciechi Cavazza e Fondazione Gualandi a favore dei sordi. Così hanno ideato quattro percorsi-laboratorio (13-20 luglio, 12-21 settembre) e un appuntamento teatrale (24 settembre).

Dunque percorsi accessibili, nei quali i sensi saranno i protagonisti per muoversi all'interno della Certosa, per dare voce alle opere o trovare la via d'uscita.

Dal 23 maggio poi, in concomitanza con l'inizio del programma estivo, sarà online il sito in inglese dedicato alla Certosa, realizzato grazie al contributo di Bologna Servizi Cimiteriali e alla collaborazione del Liceo Galvani e dell'associazione Amici della Certosa.

"Il nostro obiettivo - afferma il presidente di Bologna Servizi Cimiteriali - è quello di valorizzare il cimitero della Certosa affinché sia friubile anche dai visitatori: con l'Istituzione Musei collaboriamo proprio per la valorizzazione culturale del luogo. Abbiamo investito 7 milioni finora - continua - e nei prossimi anni prevediamo di investirne circa 4 milioni e mezzo".