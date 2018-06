Concerto Cesare Cremonini: attivo il servizio di taxi collettivo

In occasione del concerto di Cesare Cremonini, previsto questa sera allo stadio Dall'Ara, la Polizia Municipale rende noto che in via sperimentale sarà attivo il servizio di taxi collettivo, diretto a più utenti che, con un unico punto di partenza hanno diverse destinazioni collocate si di un percorso a cui sono compatibili.

Il servizio è effettuato da tutti i taxi, dotati di idoneo tassametro, che operano in Bologna, per qualunque luogo del territorio comunale. Il servizio deve essere richiesto all'inizio del percorso, per consentire l' attivazione tassametrica della tariffa a carico di ogni singolo utente.

Per ogni tratto del percorso viene corrisposto l’importo corrispondente alla tariffa 1 scontata del 45%, eccetto l’ultimo tratto che è soggetto al 100% della tariffa.

Per info Ufficio Taxi. Orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 17. Chiuso: martedì, sabato, domenica e festivi, incluso il 4 ottobre (festa del Patrono) e i giovedì pomeriggio di luglio agosto e del periodo natalizio (dal 21dicembre al 6 gennaio). Telefono: 051 2195207 - 08 - Fax 051 7095209 E-mail

poliziamunicipale@pec.comune.bologna.it