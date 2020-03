Cesare Cremonini oggi compie 40 anni: "Un compleanno diverso. Un video per ringraziarvi"

Oggi è il compleanno di Cesare Cremonini. Ed è un anniversario da cifra tonda: sono 40 anni! Un compleanno molto particolare, con tantissimi auguri da parte dei fan e con dei sentiti ringraziamenti fatti attraverso una diretta Instagram, ma che arriva nella piena emergenza da Coronavirus: "Oggi il senso del mio compleanno non è quello di farmi sentire unico come succede di solito nel nostro giorno...tutti in questo momento proviamo cose simili. Per ringraziarvi degli auguri vi saluto con una bella diretta".

"Buon compleanno a me - dice Cesare - e a tutte le persone che oggi stanno compiendo gli anni nelle loro case, come sto facendo io".