Cesare Cremonini al Parco della Resistenza: una sorpresa speciale per i bimbi di V elementare

"Un anno molto particolare, sono felice di essere venuto a salutarvi in questo atipico ultimo giorno di scuola. Anche io ho fatto le elementari qui a San Lazzaro": così Cesare Cremonini si è presentato a sorpresa davanti ai bambini raccolti al Parco della Resistenza per chiudere l'anno scolastico in una modalità sicura. Con lui la sindaca Isabella Conti, che è arrivata a sorpresa con un ospite speciale, gradito sia ai piccoli che ai genitori presenti. Insomma una festa vera e praticamente indimenticabile.